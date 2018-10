NRK: Sukkeravgifta blir endra – men ikkje for brus og saft

innenriks

I budsjettforhandlingane med Venstre og KrF i fjor vart avgifta for sjokolade- og sukkervarer auka med 83 prosent, mens avgifta for sukkerhaldig drikke auka med 42,3 prosent.

Ifølgje NRK foreslår no regjeringa lågare sukkeravgift for sjokolade og sukkervarer, men drikkevarer som brus og saft blir ikkje omfatta av endringa. Regjeringa vil dessutan sette ned eit utval som skal vurdere det som står att av sukkeravgifta.

Den kraftige auken i sukkeravgifta i fjor har blitt møtt med krass kritikk frå både arbeidsgjevar- og arbeidstakarorganisasjonar. Bryggeri- og drikkevareforeininga er svært lite fornøgd med at brusavgifta ser ut til å bli vidareføt.

– Det er ubegripeleg at regjeringa har lukka øyra for alle bekymringsmeldingar frå bedriftene og arbeidstakarane i næringa. Å behalde brusavgifta er medvitslaus næringspolitikk og ei hån mot den bransjen i Noreg som har gjort mest for å redusere sukkerforbruket i befolkninga, seier direktør Petter Nome.

Ei fjerning av avgifta slik den vart innført for 2018 er blitt framheva som et viktig tiltak for å sikre norske arbeidsplassar. Tilsette frå Freia, Nidar, Coca-Cola, Ringnes og Brynild demonstrerte framfor Stortinget i forkant av førre ukes trontaledebatt med krav om å fjerne sukkeravgifta.