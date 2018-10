Markert fall på Oslo Børs

innenriks

Den siste veka har indeksen falle med 2,3 prosent. Måndag vart det omsett aksjar og eigenkapitalbevis for 5,3 milliardar kroner.

Norsk Hydro toppa omsetningslista og vart dagens vinnar med ein kursauke på 4,3 prosent etter at selskapet fredag fekk løyve til å ta i bruk ny teknologi for behandling av bauksittrestar ved fabrikken sin i Brasil. Det kan bety at Hydro er nærmare ein gjenoppstart av drifta i landet.

Equinor var nest mest omsett, men fall 1 prosent til 226,10 kroner. Andre taparar var Norwegian som fall 4,8 prosent og Subsea 7 som fall 2,4 prosent. TGS-NOPEC fall 2,8 prosent.

Ved dei tonegivande børsane i Frankfurt, Paris og London gjekk det endå dårlegare enn i Oslo. DAX 30 i Frankfurt fall 1 prosent, medan FTSE 100 i London fall med 0,9 prosent. CAC 40 i Paris fall også tilbake 1 prosent.

Nordsjøolje vart ved børsslutt måndag omsett for 83,4 dollar fatet på spotmarknaden, nesten halvannan dollar mindre enn fredag ettermiddag. Amerikansk lettolje vart omsett for 74 dollar fatet på spotmarknaden.

(©NPK)