MDG: Ein parlamentarisk avskjedssøknad

– Dette budsjettet er ein parlamentarisk avskjedssøknad. Eg kan ikkje skjønne anna enn at dette budsjettet stengjer døra for KrF, når Hareide seier at klima og global fattigdom, den største solidaritetssaka i vår tid, er ein prioritet, sa Une Bastholm i replikkrunden etter finansminister Siv Jensens finanstale i Stortinget måndag formiddag.

Bastholm hamra laus på det ho meiner er manglande klimasatsing og viste til at det ifølgje FNs nye klimarapport blir klimakaos i verda dersom vi ikkje kuttar halvparten av klimagassane på jorda dei neste tolv åra.

– Budsjettet kuttar berre ein firedel av det som trengst for at vi skal ta vår del av ansvaret, understreka ho og heldt fast på at Noreg må slutte å vere ein forureiningsprofitør.

– Rapporten om 1,5 gradersmålet viste for alle oss som ser alvoret av klimaendringane, at tolmodet må vere slutt. Dette budsjettet er det femte på rad som går heilt feil veg. Regjeringa brukar 10 milliardar meir på veg enn på jernbane, det er så godt som blotta for grøne avgifter, og dei brukar ein halv milliard på å redusere bompengar, men ingenting på å redusere kollektivprisane, tora Bastholm.

