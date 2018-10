Krekar-saka går som planlagt i Italia måndag

innenriks

Saka skulle ha blitt behandla i mai, men blei utsett til no.

– Saka går som planlagt, opplyser Brynjar Meling, Krekars faste advokat i Noreg, i ein SMS til NTB.

Meling er til liks med klienten ikkje til stades i Italia. Han har forhøyrt seg om at Krekar skal få forklare seg via videolink frå Oslo tingrett.

– Ingenting er høyrt, seier Meling, som ikkje kjenner til om heile rettssaka som heilskap vil gå utan Krekars forklaring.

Mulla Krekar blei i november 2015 arrestert i Noreg i ein koordinert aksjon bestilt av italiensk politi under opprullinga av etter det som er sagt eit terrornettverk i Italia. Italienske styresmakter skuldar han for å leie eit terrornettverk kalla Rawti Shax med tilknyting til ekstremistgruppa IS. Noreg var på nippet til å utlevere den omdiskuterte mullaen då Italia overraskande trakk utleveringsbegjæringa hausten 2016.

Krekar er fram til no tiltalt saman med fem andre menn i Italia. Han har likevel ingen reisedokument og kan ikkje lovleg forlate Noreg.

