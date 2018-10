Krav om skjerping av jordvernet

innenriks

Jordvernstrategien blir lagt fram måndag, «i skuggen av» statsbudsjettet. Fleire aktørar, både i og utanfor landbruket, håpar både jordvernet og reglane for opsjonsavtalar ved kjøp av jord blir skjerpa, skriv Nationen.

– Klimaendringane, tørkesommaren og fallande sjølvforsyning viser at vi treng all den matjorda vi har. Berre 3 prosent av arealet er matjord, og derfor er det grunn til større ambisjonar for jordvern, seier leiar Dagfinn S. Hatløy i fagforeininga Naturviterne.

Dei vil blant anna ha eit tak på nedbygging av matjord på 3.000 mål i året, ned frå målet i dag på 4.000. Også Bondelaget og Småbrukarlaget synest det er for slapt å akseptere 4.000 mål i året.

– Vi har ein nullvisjon. Målet må betrakteleg nedover, seier Merete Furuberg, som leier Småbrukarlaget.

Furuberg vil også ha forbod mot opsjonsavtalar på jord regulert til landbruksføremål, mens andre meiner strengare regler og meir openheit er vegen å gå. Felles er bekymringa for at slike avtalar bidrar til press for å byggje på areal som i dag blir brukt til landbruk.

– 97 prosent av arealet er ikkje matjord, så det er mange andre stadar ein kan byggje, seier Furuberg.

