KrFs vegval set 2019-budsjettet i skuggen

– Eg merker meg at også KrF kommenterer positivt på mange av enkeltelementa i budsjettet, seier Jensen til NTB.

Statsminister Erna Solberg (H) seier det slik:

– Det er viktig å ikkje hamne i ein situasjon der budsjettet dreier seg om posisjonering på Stortinget. Det dreier seg om verklegheita der ute i Noreg.

Men samtalene på Stortinget måndag handla om lite anna enn at eit djupt splitta KrF 2. november skal ta stilling til om partiet skal søke samarbeid til høgre eller venstre.

Viss KrF vel samarbeid med dei raudgrøne, kan det bety at budsjettforslaget til regjeringa hamnar i skuffa.

Raudgrøne freistingar

Dei raudgrøne partia slengde ut nye agn til KrF måndag.

– Vi prioriterer i Stortinget dei same sakene, nemleg å kjempe imot fattigdom, auke barnetrygda og kutte klimagassutslepp, seier SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski. Ho meiner KrF vil få meir igjen ved å samarbeide med SV enn Frp.

Ifølgje Sp-leiar Trygve Slagsvold Vedum vil partiet hans i sitt alternative budsjett ha ein «langt meir tydeleg profil på å sikre norske verdiar og arbeidsplassar» enn det regjeringa har.

– Det trur eg mange i KrF vil vere einige med oss i, seier han.

Siv Jensen deler ikkje oppfatninga om at KrF får meir igjen for å samarbeide med dei raudgrøne.

– Eg er ueinig i det. Eg meiner i mange av dei grunnleggjande verdispørsmålene som KrF er opptatt av, vil dei lettare finne gode løysingar saman med oss.

Ropstads karakterbok

KrFs finanspolitiske talsperson Kjell Ingolf Ropstad, som meiner partiet framleis bør samarbeide med regjeringa, delte måndag ut både ris og ros.

På plussida trekte han fram at regjeringa senkar formuesskatten på arbeidande kapital, som traktorar og maskiner, etter KrFs modell. Positivt for KrF er også sterk satsing på bistand og store satsingar på samferdsel, jernbane og forsvar.

Samtidig meiner Ropstad regjeringa burde gjort noko med momsfritaket på import til under 350 kroner på nett. Han likar heller ikkje auken på makspris i barnehagane, reduksjon på ressurskrevjande tenester og kutt i regionale utviklingsmidlar.

Kommuneøkonomi

Regjeringa foreslår også å senke taket for eigedomsskatt, noko KrF er kritisk til.

– Regjeringa gjer det vanskelegare for kommunane, sa Ropstad i Stortinget.

Overfor NTB vegrar Ap-leiar Jonas Gahr Støre seg mot å komme med konkrete freistingar til KrF, men seier han har merkt seg krava til partiet om ei større ramme for kommuneøkonomien.

– Det trengst meir pengar til dei oppgåvene som skal løysast nær folk, om det er helse eller eldreomsorg. Der er det eit hovudskilje i politikken. Kommunane har no ein veldig trong økonomi, og vi meiner det må satsast meir.

Barnefamiliar

Ropstad meiner også at det må gjerast meir på klima, og at regjeringa kunne gjort endå meir for barnefamiliane.

Men Solberg vil ikkje love å innfri KrFs krav om auke i barnetrygda dersom partiet vel eit framleis borgarleg samarbeid. KrF har kravd høgare barnetrygd og meir i eingongsstønad til fødande.

– Kor langt kan de komme KrF i møte på dette?

– Vi kan jo forhandle. Men 20 år utan justeringar i barnetrygda kan ikkje endrast over natta, seier Solberg.

