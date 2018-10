KrFs vegval kan forseinke statsbudsjettet

innenriks

– Det er mitt mål at KrF vel å støtte budsjettforslaget til regjeringa, og vi vil sjølvsagt invitere partiet til sonderingar rundt budsjettet, seier Asheim til NTB.

Han har ein frist på seg til å sikre eit budsjettfleirtal i finanskomiteen innan 20. november. Då må komiteen komme med innstillinga si. Vanlegvis startar budsjettforhandlingane i Stortinget i månadsskiftet oktober/november, etter at partia har lagt fram sine alternative budsjett. I år kan forhandlingane tidlegast komme i gang nokre dagar etter KrFs ekstraordinære landsmøte 2. november.

Etter det NTB har grunn til å tru, vil KrF leggje fram sitt alternative budsjett etter landsmøtet som skal ta stilling til om partiet skal søkje samarbeid til høgre eller venstre.

– Eg meiner det er eit godt grunnlag for å finne saman med KrF, seier Asheim.

Får regjeringa med seg KrF, meiner komitéleiaren at budsjettprosessen vil halde fristen. Vel derimot KrF å gå til venstre, blir det knapp tid til å snikre saman eit nytt budsjett, meiner Asheim.

Barnetrygd

KrF-leiar Knut Arild Hareide seier til NRK at partiet skal bidra konstruktivt til at det blir eit godt og ansvarleg statsbudsjett.

– Det er bra at norsk økonomi går godt, og det er bra at mange fleire er i arbeid. Men eg ønskjer satsingar på det eg meiner er riktig og viktig for Noreg. Vi ønskjer ei sterkare familiesatsing, vi ser at fødselstala går ned. Vi veit også at det å auke barnetrygda er noko av det viktigaste vi kan gjere for å nedkjempe barnefattigdommen, seier Hareide.

Men kravet om auke i barnetrygda vart skote ned av statsminister Erna Solberg (H) allereie måndag.

– Vi kan jo forhandle. Men 20 år utan justeringar i barnetrygda kan ikkje endrast over natta, seier Solberg til NTB.

Finansminister Siv Jensen (Frp) fridde openlyst til KrF i finanstalen til Stortinget. Ho minna om fleire gamle KrF-sigrar og runda av med eit ønske om å få lov til å fortsetje i jobben.

Regjeringa aukar oljepengebruken med 4,5 milliardar kroner og får godkjentstempel for å leggje fram eit nøytralt statsbudsjett som verken vil bremse eller auke farten i norsk økonomi neste år.

På fisketur

Dei raudgrøne partia slengde også ut nye agn til KrF

– Vi prioriterer dei same sakene i Stortinget, nemleg å nedkjempe fattigdom, auke barnetrygda og kutte klimagassutslepp, seier SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski. Ho meiner KrF vil få meir igjen ved å samarbeide med SV enn Frp.

Ifølgje Sp-leiar Trygve Slagsvold Vedum vil hans parti i sitt alternative budsjett ha ein «langt tydelegare profil på å sikre norske verdiar og arbeidsplassar» enn det regjeringa har.

– Det trur eg mange i KrF vil vere einige med oss i, seier han.

Ap-leiar Jonas Gahr Støre vegrar seg mot å komme med konkrete freistingar til KrF, men seier han har merkt seg krava til partiet om ei større ramme for kommuneøkonomien.

– Det trengst meir pengar til dei oppgåvene som skal løysast nær folk, om det er helse eller eldreomsorg. Der er det eit hovudskilje i politikken. Kommunane har no ein veldig trong økonomi, og vi meiner det må satsast meir.

Snus, straum og sukker

Avgiftene på alkohol, snus, røyk og drivstoff er foreslått auka omtrent i takt med forventa prisstigning. Flypassasjeravgifta vert kutta i Noreg og i Europa, men vert auka for reiser utanfor verdsdelen.

Elavgifta blir tatt ned for første gong på 16 år. Og skatt på alminneleg inntekt vert redusert frå 23 til 22 prosent. Det inneber 11.000 kroner mindre i skatt for ein gjennomsnittleg familie med to inntekter, men betyr også at dei med bustadlån må rekne med at det blir litt dyrare, sidan effekten av skattefrådraget blir mindre.

Den omstridde sukkeravgifta er foreslått redusert for sjokolade og sukkerhaldige varer, men ikkje for sukkerhaldige drikkevarer.

– Medvitslaus næringspolitikk, lydde det frå direktør Petter Nome i Bryggeri- og drikkevareforeningen.

