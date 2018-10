innenriks

– Overordna er det eit godt tilpassa budsjett med nøytral vekst, slik at ein ikkje brukar for mykje oljepengar. Det er viktig for at norsk økonomi ikkje skal koke over, seier KrFs finanspolitiske talsmann i sin første kommentar til statsbudsjettet.

KrF er blant anna glade for pakka til kamp mot fattigdom og auken i bistanden.

– Men det verkar som om budsjettet treng eit løft for barnefamiliane, og det kjem til å vere ei viktig prioritering for KrF inn i forhandlingane, seier han til NTB.

