Jensen: – Vi har eit godt budsjett å legge fram

– Vi er inne i ein situasjon no der vi er nøydde til å bruke dei gode tidene for å sørgje for å trygge velferdssamfunnet vårt, og ikkje minst skape eit endå tryggare Noreg, sa Jensen då ho møtte pressa utanfor heimen sin i Oslo tidleg måndag morgon.

På spørsmål om ho har nokon gåver til KrF, svarte ho at ho trur det vil bli blanda reaksjonar.

– Det er mange saker i statsbudsjettet som eg trur KrF sikkert kjem til å nikke attkjennande til, men sikkert også nokre ting som dei gjerne ville sett forbetra, svarte Jensen, som la til at ho håpar det ikkje blir hennar siste statsbudsjett.

Nøkkeltala i statsbudsjettet blir lagt fram klokka 8, mens regjeringa presenterer sitt forslag til budsjett for Stortinget klokka 10.

