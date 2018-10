Går inn for 180 nye politiårsverk i statsbudsjettet

innenriks

Regjeringa foreslår også å løyve 258,9 millionar kroner for å dekke heilårsverknaden av dei 370 politistillingane regjeringa la til rette for i 2018.

Regjeringa har løyvd middel til tilsetting av uteksaminerte politistudentar kvart år sidan den kom til makta i 2013.

– Vårt forslag viser at regjeringa følgjer opp målsettinga om to polititenestepersonar per 1.000 innbyggjarar på nasjonalt plan innan 2020, også i 2019-budsjettet, seier justisminister Tor Mikkel Wara (Frp).

Satsinga skal ifølgje regjeringa gjere at dei fleste som avsluttar politiutdanninga vil kunne få jobb i 2019.

(©NPK)