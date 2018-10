Fryktar vikingskipa kan kollapse

innenriks

Det siste året har det blitt oppdaga skadar på både Gokstadskipet og Osebergskipet. I sommar måtte det utførast akutt oppstøtting av Gokstadskipet, fordi delar av skroget byrja å sige.

I ei pressemelding frå Universitetet i Oslo (UiO), som har ansvar for skipa, heiter det at skipa langsamt vil bli brotne ned og til slutt kollapse om det ikkje blir innført omfattande sikring.

– Vi har lenge visst at vi må gjere noko for å sikre vikingtidssamlinga på ein forsvarleg måte for framtida. Skadane som vart påviste denne sommaren fortel at tida betyr alt, seier museumsdirektør Håkon Glørstad i pressemeldinga.

Museumsdirektøren meiner avgjerda om å ikkje løyve støtte til vikingskipa strider mot Jeløya-plattforma kunngjort av regjeringa i januar.

– Der kom dei med eit løfte om å satse på museum i Noreg. Då er det oppsiktsvekkjande at regjeringa vel å sjå bort frå opplysningane om at skipa står i fare for å bli øydelagde, og ikkje tar ansvar for å sikre Noregs mest ikoniske kulturarv for ettertida, seier Glørstad.

UiO seier i pressemeldinga at dei 5 millionane som er lovd til forskingsprosjektet Saving Oseberg II vert vidareført i 2019, men meiner at det ikkje løyser akutte behov i konserveringsarbeidet.

Vikingskipshuset på Bygdøy er Noregs best besøkte museum, med om lag ein halv million besøkjande kvart år.

(©NPK)