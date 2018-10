Forslag om lågare flypassasjeravgift i Noreg

innenriks

Målet til regjeringa skal vere å ha ein meir miljøvennleg profil på flyreiser.

- Regjeringa foreslår ei provenynøytral omlegging av flypassasjeravgiften slik at flyreiser ut av Europa får ein høgare sats på 200 kroner per passasjer mens andre reiser får ein lågare sats på 75 kroner per passasjer. Det blir teke sikte på at endringane blir sette i verk 1. april 2019. Frå 1. januar 2019 foreslår regjeringa å prisjustere avgifta til 84 kroner per passasjer, heiter det i forslaget til statsbudsjett.

Flypassasjeravgifta vart vedtatt av Stortinget i desember 2015 og innført frå 1. juni 2016. Den var 80 kroner pluss moms ved innføringa og har auka til 83 kroner for kvar reise.

