Elvestuen: FNs klimarapport viser alvoret

Ein rapport lagt fram av FNs klimapanel måndag viser at klimagassutsleppa må reduserast med 40–50 prosent innan 2030 for å avgrense den globale oppvarminga til 1,5 grader.

– Denne rapporten viser alvoret og må vere ein kraftig vekkjar for oss alle. For å unngå heilt øydeleggjande klimaendringar må alle land gjere mykje meir for å kutte klimagassutslepp. Det er framleis mogleg å avgrense temperaturauken til 1,5 grader, men då må vi handle no. Dei neste ti åra er heilt avgjerande for om vi skal klare å behalde verda slik vi kjenner ho i dag, seier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) i ein kommentar på e-post til NTB.

FNs klimapanel (IPCC) hadde i oppdrag å komme fram til kva som skal til for å avgrense den globale oppvarminga til 1,5 grader over førindustrielt nivå. Det er ifølgje Miljødirektoratet første gong FNs klimapanel spesifikt vurderer verknaden av 1,5 graders global oppvarming og samanliknar det med ei oppvarming på 2 grader.

Store fordelar

Den nye rapporten er 400 sider lang og byggjer i sin tur på 6.000 vitskapelege studiar. Resultata viser at 2 graders global oppvarming gir betydeleg auka risiko for alvorlege konsekvensar for økosystem, menneske og samfunn over heile verda, samanlikna med ein auke på 1,5 grader. Skal oppvarminga avgrensast til 1,5 grader, krev det ikkje berre at klimagassutsleppa blir reduserte med 40–50 prosent innan 2030 og at fornybar energi og kjernekraft blir bygd kraftig ut, men også at CO2 blir fjerna frå atmosfæren. Nokre av metodane, for eksempel skogplanting og bruk av bioenergi med karbonfangst og lagring, er ikkje utprøvd i større skala, og effekten kan derfor ikkje slåast fast med sikkerheit.

FNs klimapanel understrekar at det er betydeleg risiko knytt til omfattande bruk av slike løysingar for negative utslepp. Dei kan ha store effektar på landbruk og matproduksjon, biologisk mangfald og økosystemtenester. Scenarioa som blir teikna om ein ikkje lykkast med å nå 1,5-gradersmålet, er likevel endå meir dyster lesing.

Teknisk mogleg

– Det er teknisk mogleg å halde oppvarminga under 1,5 grader, men det krev stor politisk vilje og oppslutning blant folk. Det vil vere svært krevjande, seier Bjørn Hallvard Samset, forskingsleiar ved CICERO.

Eit eksempel er at skal vi klare å avgrense temperaturauken til 1,5 grader, så må vi ikkje berre halvere utsleppa innan 2030, vi må innan 2050 vere nede på eit utsleppsnivå som utgjer berre nokre få prosent av nivået i dag. Samset listar opp nokre av eksempla på dei drastiske endringane som må til.

– Mellom 50 og 60 prosent av elektrisiteten må vere produsert av fornybare kjelder innan 2030 og mellom 60 og 80 prosent innan 2050. I dag er delen rundt 25 prosent.

– Forbruket av olje må reduserast opp mot 40 prosent innan 2030 og opp mot 90 prosent innan 2050. Forbruket av gass må meir enn halverast innan 2050 i dei fleste scenarioa. Forbruket av kol må reduserast med opp mot 80 prosent innan 2030 og opp mot 100 prosent i 2050.

Ekstremt vêr

Rapporten konkluderer med at menneskeleg aktivitet allereie har ført til ein global oppvarming på rundt 1 grad sidan førindustriell tid. Dette har fått konsekvensar som meir ekstremvêr, stigande havnivå og mindre is i Arktis.

Nokre område har fått større oppvarming enn andre, og der er også endringane meir merkbare. Rapporten påpeikar at det er i mest utsette område det er mest å vinne på å sette seg eit 1,5-gradersmål i staden for eit 2-gradersmål.

Forskjellen inneber blant anna mindre ekstremvêr der folk bur, inkludert ekstremnedbør og hete. Det vil bety 10 centimeter lågare havnivåstiging i 2100, som igjen betyr at 10 millionar færre menneske blir utsett for risiko frå havnivåstiging. Det reduserer også risikoen for tap og utrydding av artar på land, og opptil 50 prosent færre menneske vil oppleve vassmangel.

