Elbilar kan få halv bomtakst i Kristiansand

Forslaget kjem etter den såkalla byvekstavtalen nyleg vart utsett etter politisk behandling, skriv Fædrelandsvennen. I staden for ein ny omfattande avtale om transportutbygging og kollektivtransport, kan alternativet vere å fortsette bompengeordninga som i dag inntil vidare, men altså med ein vri.

Mens taksten for bensin- og dieselbilar blir foreslått auka med 2 kroner til 23 kroner, foreslår Vegvesenet at også elbilistane skal begynne å betale. Prisen? 11 kroner per passering.

Forslaget blir sendt ut på høyring til veka, og dei nye takstane vil eventuelt gjelde frå 2020. Så godt som alle pengane skal gå til utbygging av Gartnerløkka, der det er planlagt firefeltsveg vestover ut av byen. Utbygginga er anslått å koste 3 milliardar kroner, og 1,8 av desse milliardane skal komme frå bompengar.

Dersom politikarane ikkje kan samle seg om ei løysing, blir bomstasjonane tekne ned når dagens avtale går ut neste år.

