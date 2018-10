Aukar ikkje pressestøtta – Medie-Noreg bekymra

innenriks

Medietoppane i Noreg hadde mykje å seie etter at statsbudsjettet vart lagt fram.

– Vi er skuffa over at kulturministeren ikkje prisjusterer mediestøtta på same måte som NRK-lisensen. Dette stiller endå større krav og aukar forventningane til den kommande mediemeldinga, seier styreleiar i Mediebedriftenes Landsforening (MBL) Tove Nedreberg.

Ho er ei av mange som var skuffa over det finansminister Siv Jensen (Frp) presenterte frå talarstolen på Stortinget. Regjeringa vil innføre momsfritak på elektroniske tidsskrift, men pressestøtta står uendra.

– I realiteten kutt

Det blir foreslått å gi 313 millionar i produksjonstilskot, og posten er dermed uendra frå 2018.

– Det betyr i realiteten kutt. Vi er bekymra for at dette får konsekvensar for talet på journalistar og tilbodet til publikum, seier Norsk Journalistlags leiar Hege Irene Frantzen.

– Dette budsjettforslaget løyser ikkje utfordringane i bransjen. Derfor blir det viktig at den varsla mediemeldinga kjem med klare, framtidsretta løysingar, seier Frantzen.

Lokalavisene blir trekte fram som ein berebjelke av kulturminister Trine Skei Grande (V), men Landslaget for lokalaviser (LLA) etterlyser handling i statsbudsjettet.

– Lokalavisene har svært små marginar. Dersom avisene framleis skal levere god og truverdig journalistikk, treng vi eit løft i produksjonstilskotet, seier LLAs generalsekretær Rune Hetland.

Avis på laurdagar – auka TV-lisens

83,3 millionar blir løyvd til at avisene blir levert på laurdagar.

Regjeringa foreslår at NRK-lisensen blir auka til 3.031,24 kroner i 2019. Det er 61 kroner opp, ein auke på 2,9 prosent. For NRK betyr det 120 millionar kroner inn i året. Kanalen bad om 75 kroner, men fekk «berre» 61. Det betyr at NRK må kutte.

– Dette inneber framleis effektivisering av NRK, og det blir det femte året på rad der vi må effektivisere og kutte kostnadane, seier kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen til Medier24.

