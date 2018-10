1,6 milliardar kroner til vidareutdanning av lærarar

innenriks

– Elevar og foreldre skal vere trygge på at lærarane er fagpersonar med solid kompetanse. Det gir betre læring til elevane. Derfor vidarefører vi satsinga på vidareutdanning med 1,6 milliardar kroner, seier kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) i ei pressemelding.

Regjeringa legg også opp til ei øyremerking av 1,5 milliardar kroner til finansiering av auka lærartettleik. Pengane er ei oppfølging av lærarnorma som vart innført i fjor, og frå hausten 2019 skal den trappast opp slik at det på 1. til 4. trinn skal vere maksimalt 15 elevar per lærar og 20 elevar per lærar på 5. til 10. trinn.

