Zero jublar for budsjettlekkasje om fornybar energi

– Regjeringa kjem då opp mot nivået støtta var på for nokre år sidan. Bistanden bør vidare opp, men endå viktigare er det at nye verktøy for å betre rammevilkåra kjem på plass, seier leiaren i miljøstiftinga, Marius Holm, om lekkasjen i NRK.

Miljøminister Ola Elvestuen (V) og utviklingsminister Nikolai Astrup (H) varslar at regjeringa vil bruke drygt 1,1 milliardar kroner på fornybar energi i utviklingsland i 2019.

– Vi foreslår å auke løyvinga til fornybar energi i utviklingsland med 430 millionar kroner, seier utviklingsministeren.

Ifølgje Zero har behovet for energi i utviklingsland auka kraftig. Stiftinga fryktar at om desse landa baserer sin energivekst på fossil energi, og særleg kol, vil det bremse klimaendringane som rammar dei same landa hardast. Zero meiner difor det er avgjerande å bidra til at dei vel fornybar energi.

– Auken i bistand til fornybar energi er betydeleg frå eitt år til eit anna, men ein må også sjå det i lys av betydelege kutt tidlegare år, og det er framleis eit stykke igjen til tidlegare nivå, seier Holm.

