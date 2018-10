Stormane gjorde skade for over 200 millionar

innenriks

Det viser ferske tal frå Finans Noreg og Norsk Naturskadepool.

Hittil i år er det registrert naturskadar for nesten 440 millionar kroner. Berre for stormen Helene er anslaga for erstatningar på bustader og innbu på rundt 140 millionar kroner så langt. I tillegg kjem vass-skadar frå overflatevatn, i tillegg til skadar på bilar og båtar.

– I forhold til september i fjor snakkar vi om langt over 400 prosent auke i registrerte naturskadar. For Vestlandet vart september søkkvåt med ei rekke nedbørsrekordar. Det er derfor inga overrasking at ein finn dei dyraste skadane og største erstatningane i Hordaland, seier kommunikasjonsrådgivar Torbjørn Brandeggen i Tryg Forsikring.

