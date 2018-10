innenriks

– Eg håpar fredsprisen vil bidra til at overgriparane no vil bli stilte til ansvar og at nye overgrep blir forhindra, seier Støre.

Han har tidlegare nominert den kongolesiske legen Denis Mukwege, og gratulerer han og Nadia Murad med ein «velfortent og viktig fredspris».

– Seksualisert vald og overgrep er ei grufull side av moderne krigføring som særleg rammar kvinner. Denne tildelinga vil bidra til å opne verdas auge for dette alvorlege problemet, seier han.

