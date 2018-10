Sjølvstendig næringsdrivande kan få spare meir til pensjon

innenriks

Regjeringa foreslår i statsbudsjettet å auke grensa for skattefavorisert pensjonssparing for sjølvstendig næringsdrivande frå seks til sju prosent av inntekt mellom ein og tolv gonger grunnbeløpet i folketrygda (GRAM), skriv Dagens Næringsliv.

Det vil seie mellom 96.883 kroner og snautt 1,2 millionar kroner.

– Eg trur det gir ei større tryggheitskjensle for mange av dei som driv for seg sjølv. No får dei som sit heime med ein god idé, ein lågare terskel for å ta hoppet, seier Høgres Henrik Asheim.

