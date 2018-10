Nobelkonserten vert erstatta av utandørsarrangement

innenriks

Nobelinstituttet opplyste i sommar at den årlege fredspriskonserten ikkje blir noko av i år på grunn av at arrangøren ønskjer å tenkje nytt om innhald og format, i tillegg til økonomiske utfordringar.

Men dei som likevel ønskjer å delta i feiringa av Nadia Murad og Denis Mukwege kan glede seg over at det likevel blir mogleg.

– Vi vil veldig gjerne at så mange menneske som mogleg skal få ei moglegheit til å feire fredsprisvinnarane også i år når nobelkonserten er avlyst. Derfor har vi bestemt oss for å invitere til folkefest i borggarden framfor rådhuset, seier direktør Olav Njølstad ved Det Norske Nobelinstitutt til NTB.

Ifølgje Dagbladet er det investor Arthur Buchardt som er initiativtakar til utandørsarrangementet.

– Eg ringde Nobelinstituttet og sa at det var for gæli at det ikkje vart nokon konsert. Dei syntest ideen min om eit alternativ var god, seier eiendomsutvikleren til avisa.

Ei intim oppleving

Njølstad understrekar at arrangementet ikkje er eit forsøk på å erstatte fredspriskonserten, men at arrangementet siktar på å gjere noko litt annleis.

– Dette blir ikkje ein tradisjonell nobelkonsert. Vi legg den for eksempel på 9. desember i staden for sedvanlege 11. desember. Det blir også ein enklare produksjon, og det er jo i tillegg eit utandørs arrangement, seier direktøren, som legg til at folk vi få ei annleis og meir intim oppleving enn vanleg.

Njølstad seier også at det vert jobba med å spikre programmet, kva for artistar som skal opptre og kven som skal vere programleiar. Han seier det først og fremst vil vere snakk om norske artistar.

– Det er gratis inngang, og det blir ei musikalsk feiring av fredsprisvinnarane i tillegg til andre kulturinnslag. Vi håpar også at vinnarane vil delta, fordi dette først og fremst er meint som ei moglegheit for folk til å vere med på å hylle årets vinnarar, seier han.

Sidan 1994

Den første fredspriskonserten vart halden i 1994. Konserten høyrer inn under selskapet Nobels fredspris Forskning og Informasjon AS, som ikkje får offentleg støtte og som dei seinare åra har basert seg berre på bidrag frå norske sponsorar og billettinntekter.

Ifølgje Dagbladet valde Rema 1000 i år å ikkje fornye sponsoravtalen, etter å ha bidratt i tre år.

Kronprinsparet var blant gjesten under fjorårets konsert, som vart leidd av den britiske skodespelaren David Oyelowo. John Legend, Lukas Graham, Zara Larsson, Matoma og Sigrid var blant artistane på scenen.

