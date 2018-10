Nadia Murad håpar fredsprisen vil gi rettferd til offera

innenriks

Nobelinstituttet publiserte fredag ettermiddag eit telefonintervju med Murad. Ho var i Cambridge i den amerikanske delstaten Massachusetts dåho fekk vite at ho er tildelt Nobels fredspris for 2018, saman med den kongolesiske legen Denis Mukwege.

I intervjuet seier Murad at det ikkje er lett for henne og andre kvinner å snakke om overgrepa dei er blitt utsette for, men ho meiner prisen vil gi ei stemme til alle kvinner som er utsette for seksuell vald mange stader i verda.

Ho minner om at hennar folk, yazidiane, vart utsette for overgrepa berre fordi dei hadde ei anna tru.

– Eg håpar at denne prisen kan føre til at folk aksepterer kvarandre sjølv om dei har ulik religion og at dei kan leve i fred med kvarandre, seier ho.

Murad seier vidare at ho er svært glad for at Mukwege også har fått prisen.

– Han fortener det, seier ho.

Murad vert heidra for å ha fortalt verda om overgrepa og mishandlinga ho vart utsett for i hendene på IS-krigarar i Irak.

