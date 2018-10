Næringsministeren ønskjer båtvande barn

innenriks

Den siste tida har det vore ei rekke oppslag om at barneskular, leirskular og barnehagar ikkje lenger kan ta med seg barna ut i båt. Torbjørn Røe Isaksen ønskjer å finne ei ny og betre løysing, og har bedt Sjøfartsdirektoratet om å sjå på ei regelendring.

I 2009 kom det ei ny forskrift som sette strengare krav til båtførar og bruk av båt. Forskrifta gjorde at barnehagar og skular som nyttar seg av båt må bli sett på som næringsverksemd. Dermed krev det at dei tilsette må ta fritidsbåtskippersertifikat, som er svært omfattande.

Endringa som kom i 2009 er heller ikkje svært godt kommunisert, slik at fleire barnehagar, skular og leirskular har har halde fram med å bruke båtar til læring og utflukter trass i krava. Fleire av desse er den siste tida blitt tvinga til å la båtane bli verande på land.

Kostar for mykje

Røe Isaksen fortel at fleire barnehagar og skular legg bort moglegheita til å ta i bruk båt, fordi dei ifølgje barnehagane ikkje klarer å oppfylle krava som er stilte frå Sjøfartsdirektoratet. I tillegg er kostnadene til det pålagde fritidsbåtskippersertifikatet svært kostbart.

– Det er veldig synd. Eg ønskjer at barn skal kunne lære om sjøen, vere på sjøen og ha glede av å vere på vatnet. Derfor har eg sagt til Sjøfartsdirektoratet at vi må sjå på regelverket, seier han.

Røe Isaksen håpar det lar seg gjere å få til eit regelverk som varetar sikkerheita til barna i kombinasjon med at barnehagar og skular får fortsette å bruke båt.

– Eg har sagt at dette bør vere ferdig innan 2019, og fram til det meiner eg at alle som nyttar seg av båtar i barnehage og skular, kan ta kontakt med Sjøfartsdirektoratet og eventuelt få ein dispensasjon.

Fornuftige, men ikkje urimelege krav

Røe Isaksen er opptatt av at bruk av båt i barnehagar og skular er svært god læring for barna, men understrekar at det samtidig er viktig å sørgje for tryggleiken til barna i opplæringssituasjonen.

Han meiner derfor det handlar om at vi må setje nokre fornuftige, men ikkje urimelege krav for båtar med inntil 12 passasjerar.

– Det må vere eit regelverk som gjer at det ikkje blir full stopp for alle skular og barnehagar som har lyst til å nytte båt.

