Mukwege var på operasjonssalen då han fekk Nobel-nyheita

– Eg var inne på operasjonssalen då det plutseleg vart masse bråk utanfor. Så kom nokon plutseleg inn og gav meg nyheita, seier fredsprisvinnar Denis Mukwege til VG.

NRK har videobilde frå Panzi-sjukehuset i Aust-Kongo der Mukwege jobbar. Bilda viser ei jublande folkemengde som feirar tildelinga, saman med fredsprisvinnaren.

– Då vi fekk vite det, så ropte alle høgt. Folk dansa og var glade. Vi vart veldig glade. Men eg er på jobb no så eg kan ikkje snakke. Det er veldig travelt her, seier Crispin Kashale, som er kommunikasjonssjef for sjukehuset til NRK.

Han meiner tildelinga er viktig for å fremme situasjonen til kvinner som blir utsette for seksualisert vald.

– Desse kvinnene og heile situasjonen i Kongo vil no komme fram i lyset på grunn av denne prisen, seier Kashale.

