Mukwege-nevø Bakenga: – Utruleg stor dag for familien

innenriks

– Eg trudde det nesten ikkje først då eg høyrde det, seier Tromsø-IL-spissen i eit intervju publisert på Facebook-sidene til klubben.

– Eg blir berre utruleg rørt. Det er ein stor dag for familien. Dette er ein av dei største anerkjenningane ein kan få, fortset Bakenga.

Han og familien har fleire gonger bedt Mukwege om å flytte til tryggare forhold i Belgia og drive arbeidet sitt på avstand, men den kongolesiske legen nektar å forlate kvinnene han jobbar for.

– Han har levd under stor fare, og det har vore folk heime hos han som har prøvd å drepe han. Men han har stått imot både styresmakter og mafia, og komme seg unna, seier Bakenga.

26-åringen seier han sist møtte onkelen då Mukwege var på noregsbesøk for to og eit halvt år sidan, men legg til at dei to likevel snakkar saman ofte.

– Han er forbildet mitt. Vi har ein fantastisk svær familie, men dei eg har mest kontakt med er han og bestefar, som bur i Kongo. Vi snakkast titt og ofte. Han har også vore og sett meg spele ein del kampar når han kan, og kvar gong pappa er der nede vil han ha video av kampane mine, seier TIL-spissen.

– Vi har eit flott forhold, og han er ein veldig vis mann. Kvar gong du snakkar med han sit du igjen med noko, fortset Bakenga.

Han seier også at han har planar om å reise til Kongo allereie i desember, blant anna for å treffe onkelen igjen på sjukehuset hans i Bukavu.

(©NPK)