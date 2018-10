Mor til skodespelar ber justisministeren sjå på Birgitte Tengs-saka

innenriks

Hege Haukeland Liadal, stortingsrepresentant for Arbeidarpartiet og mor til skodespelar Henny Haukeland Liadal, som spelte drepne Birgitte i dokumentaren, sende torsdag spørsmål til justisministeren, skriv Stavanger Aftenblad.

I spørsmålet ber ho om forsikringar om at det er tilstrekkelege ressursar til arbeidet med etterforskinga av drapet på Karmøy natt til 6. mai i 1995.

– Vi har ikkje råd til å gjere fleire feil i denne saka. Eg må forsikre meg om at samfunnet no stiller opp med nødvendig og rett kompetanse for å kunne løyse Birgitte-saka, seier Haukeland Liadal til Stavanger Aftenblad.

Etter drapet vart Tengs' fetter sikta for drapet, og tilstod etter tøffe veker i avhøyr og isolasjon. Han trekte seinare tilståinga, og i ei oppsiktsvekkjande utvikling i retten vart han frikjent for drapet, men dømt til å betale erstatning til foreldra til offeret.

Politiet har i ettertid fått mykje kritikk for avhøyrsmetodane og etterforskinga.

Haukeland Liadal seier at det ikkje er rolla til dottera i TV 2-dokumentaren som er årsaka til hennar engasjement i saka.

