MDG med nettavstemming om leiarmodell

innenriks

Den interne debatten i MDG om partiet framleis skal ha ein kvinneleg og ein mannleg talsperson i staden for éin partileiar, blir avgjort 21. oktober, skriv Dagbladet.

Denne veka starta voteringa over kva slags leiarmodell medlemmene ønsker partiet skal ha. Spørsmålet blir avgjort ved at medlemmene stemmer anonymt på ei nettside.

Dersom det blir fleirtal for at partiet skal ha éin partileiar, vil dette bli endra når perioden for dagens talspersonar går ut. Ein eventuell partileiar vil derfor bli valt først i 2020.

Minst 50 prosent av medlemmene må delta for at resultatet skal vere gyldig. Stemmer under halvparten av medlemmene, blir dagens leiarmodell vidareført, skriv avisa.

(©NPK)