Lysbakken: – Fantastisk viktig fredspris

– No rettar Nobelkomiteen verdas auge mot kvinners kamp for å frigjere seg frå dette. Stolt over å ha vore med på å nominere Mukwege i mange år, skriv Lysbakken i ein tweet berre minutt etter at fredspristildelinga vart offentleggjort.

Den kongolesiske legen Denis Mukwege og irakiske Nadia Murad får fredsprisen for sine bidrag til å rette merksemda mot og kampen mot krigsbrotsverkr. Lysbakken og partifelle Karin Andersen har nominert den kongolesiske legen Mukwege i mange år.

Lysbakken kallar prisen «ein hyllest og ei oppreisning til alle kvinner som ber traume og sår, fysiske og psykiske, frå å ha blitt trua, valdtatt og traumatisert».

– Ein fantastisk viktig fredspris! Vald og overgrep mot kvinner blir brukt i dag som eit systematisk og grufullt våpen i krig, skriv han.

