Irak og Kongo gratulerer prisvinnarane

I Bagdad vert det jubla over prisen til yazidikvinna Murad. Irakiske TV avbraut sendinga si for å melde om pristildelinga, og statsminister Haider al-Abadi uttrykte si glede.

Korrespondenten for den statlege TV-kanalen i Europa, Amer al-Moussawi, sa i rapporten sin at prisen er ein siger for kampen irakarane har ført mot internasjonal terrorisme.

Yazidienes organisasjon for dokumentasjon, Hussam Abdullah, seier at prisen er ei internasjonal anerkjenning av at IS stod for eit folkemord.

Kongos regjering gratulerte legen Mukwege, samtidig som dei erkjente at forholdet mellom styresmaktene og Mukwege har vore anstrengt i fleire år.

Talsperson for regjeringa, Lambert Mende, sa til AP at Mukwege har gjort eit fantastisk arbeid med å behandle offera for seksualisert vald under krigane i den austlege delen av landet.

Men han sa også at dei ikkje alltid har vore einige, og at Mukwege har hatt ein tendens til «å politisere» sitt humanitære arbeid, men at dei likevel «vil hylle ein landsmann som er blitt anerkjent for arbeidet sitt».

Mukwege har tidlegare kritisert den kongolesiske regjeringa og skulda regjeringsstyrkane for ein krigarkultur med seksualisert vald.

