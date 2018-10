Helse Bergen får millionbot etter at Djabrail (6) døydde av feilbehandling

innenriks

– Guten skulle denne dagen behandlast med cellegift sett ved sprøyte både intravenøst (i blodårene) og intratekalt (i holrom i hjernen). Ved ein feil vart lækjemidla slik at feil cellegift vart sett intraketalt. Guten døydde som følgje av feilen, slår statsadvokatembeta i Hordaland fast i ei pressemelding.

Seksåringen var under behandling for kreft. Både sjukehuset, legen og sjukepleiaren som var involvert i behandlinga har vore under etterforsking. Sjukehuset var formelt sikta i saka, medan dei to andre var mistenkte.

– Saka mot legen er lagt bort på bevisstillinga, idet vi ikkje har funne at legen har handla grovt aktlaust. Saka mot sjukepleiaren er lagt bort som ikkje noko straffbart forhold bevist, opplyser statsadvokaten.

(©NPK)