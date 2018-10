Hareide: Ein pris til kamp for menneskeverd og kvinners rettar

innenriks

– Nobelkomiteen har utpeikt modige enkeltmenneske som står fremst i kampen mot nokre av dei verste ugjerningane og krigsbrotsverk i vår tid. Eg meiner det er ei riktig og viktig tildeling, og håper den blir til inspirasjon i arbeidet mot seksualisert vald, menneskehandel og krigsbrotsverk, seier Hareide.

Den kongolesiske legen Denis Mukwege og den irakiske yazidi-kvinna Nadia Murad, som vart halden som sexslave av IS, får fredsprisen for sine bidrag til å rette merksemda mot og kampen mot valdtekt og seksualisert vald som krigsbrotsverk.

Hareide håper pristildelinga skal bidra til å auke merksemda om og gi kraft til kampen mot krigsbrotsverk, menneskehandel og seksualisert vald i krig og konflikt. KrF har sjølv nominert Mukwege i ei årrekkje til fredsprisen.

– Kampen hans er ein kamp for menneskeverdet og menneskerettane, ikkje minst kvinners rettar. Eg er veldig glad for at han no blir heidra for sin innsats, seier Hareide.

