FNs generalsekretær: Nobelprisen er ei anerkjenning av gløymde offer

Guterres gratulerer Nadia Murad og Denis Mukwege med fredsprisen i ei pressemelding fredag.

– Ved å heidre desse som forsvarer den menneskelege verdigheita vår, anerkjenner prisen også dei tallause offera rundt om i verda som altfor ofte har blitt stigmatiserte, gøymde bort og gløymde. Dette er også deira pris, skriv Guterres.

Han hyller Murad for å ha bidratt til at det vart starta ei FN-gransking av overgrep gjort av IS. Som goodwillambassadør for FN har ho også bidratt i kampen mot menneskesmugling, sexslaveri og for å stille overgriparane til ansvar, påpeiker han.

Mukwege har gjort Panzi-sjukehuset til ei trygg hamn for kvinnene, skriv FN-toppen.

– Som dyktig og medfølande kirurg har han ikkje berre reparert øydelagde kroppar, men også gjenreist verdigheit og håp, meiner Guterres.

