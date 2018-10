Baneheia-saka blir ikkje behandla no

innenriks

Gjenopptakingskommisjonen opplyste til NTB i august at dei på eige initiativ hadde sendt DNA-materiale frå drapssaka i 2000 til nye analysar. Det vart då antyda at saka kunne bli behandla under møtet i kommisjonen 10. og 11. oktober, men slik blir det ikkje.

– Den blir ikkje tatt opp til behandling no, opplyser kommisjonsleiar Siv Hallgren til NTB.

Kommisjonen har fått svar på testane av DNA-materialet, men fekk dei for seint til at saka kan leggjast fram i denne omgangen.

– Dei har vore til ny undersøking. Vi har fått ein rapport om det, men den skal sendast ut til partane først, forklarar Hallgren.

– Så vil saka bli vurdert vidare her, og det vil kunne gjerast ytterlegare utgreiingsteg. Deretter vil saka bli førebudd for å bli teken opp i kommisjonen, som vil ta stilling til gjenopning på et seinare tidspunkt.

Gjenopptakingskommisjonen har sitt neste møte 14. og 15. november. Det siste møtet i år er 12. og 13. desember.

Det er lite truleg at saka vil vere klar for avgjerd før etter nyttår.

Åtte år gamle Stine Sofie Sørstrønen og ti år gamle Lena Sløgedal Paulsen vart funne valdtekne og drepne i Baneheia i Kristiansand i mai 2000. Kristiansen sonar ein forvaringsdom på 21 år, mens medtiltalte Jan Helge Andersen vart dømt til 19 års fengsel.

Kristiansen har fem gonger tidlegare prøvd å få saka opna opp igjen, utan å lykkast.

