Bane Nor: Etterslep på jernbanevedlikehald til 19 milliardar kroner

innenriks

Bane Nor har ansvaret for jernbaneinfrastrukturen i Noreg. Etaten uttaler til Fri fagbevegelse at etterslepet er redusert i inneverande periode for Nasjonal Transportplan (NTP), men at behovet for vedlikehald vil auke med 3,5 milliardar årleg framover. Dette kjem i hovudsak av at mange kontaktleidningsanlegg går ut på dato omtrent samtidig.

Ifølgje etaten er vedlikehaldsetterslepet særleg knytt til kontaktleidningsanlegg, skjener, sviller, pukkunderlag, drenering og bruer.

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) påpeiker at det på grunn av nyinvesteringar vil vere variasjonar over kor mykje som går til vedlikehald.

– Heile signalanlegget vil bli skifta ut innan 2030. Vi må ha vedlikehald på det gamle for å halde det i drift til det er bytt ut. Men når det er bytt ut, sparer vi pengar, seier han til Fri fagbevegelse.

