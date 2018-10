Unge vaksne slepp eigendel for psykiatrisk hjelp

innenriks

– Pasientar som treng hjelp, må få det. Dette forenklar tilgangen til helseteneste for unge som slit psykisk, seier stortingsrepresentant Sveinung Stensland, som sit i helsekomiteen for Høgre, til NTB.

Regjeringa foreslår ei regelendring som hevar aldersgrensa for fritak frå eigendel til 23 år hos BUP og 30 år hos PUT.

Mange stadar har det vore slik at unge over 18 år har sloppe å betale eigendel for psykiatrisk behandling, mens andre stadar har dei unge vaksne måtta betale – slik reglane som vart utarbeidd på 1980-talet tilsa. No vil altså regjeringspartia rydde opp og foreslår å endre reglane slik at praksisen blir lik for alle.

Fjernar hinder

– Eigendelar skal ikkje vere eit hinder for at unge skal kunne få hjelp med psykiske helseproblem, seier Venstres Carl-Erik Grimstad, som slår fast at psykisk helse er eitt av satsingsområda til Venstre og regjeringa.

Forslaget er ein del av statsbudsjettet som regjeringa legg fram måndag, men det er ikkje sett av noko beløp for å dekke kostnadane. I staden blir det lagt inn under budsjettanslaget for Helfo, som har ansvar for refusjonsordningane for helsetenester.

Avdekt på nyåret

Det var då det vart innført endringar i den innsatsstyrte finansieringa av helseføretaka ved årsskiftet at den ulike praksisen vart avdekt. Fellesorganisasjonen slo alarm om saka, og både Arbeidarpartiet og SV reagerte. No har altså regjeringspartia tatt grep for å rydde opp.

– Frp er stolte av å bidra til at fleire unge kan nytte hjelp utan å måtte betale eigendel. Det er altfor mange unge som slit med psykiske helseproblem, og då må vi legge til rette for at dei kan gå rett inn og få hjelp med éin gong. Det kan fort vere livsviktig, seier Frps helsepolitiske talsperson Åshild Bruun-Gundersen.

(©NPK)