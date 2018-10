Spionsikta russar ankar rettsavgjerd om varetekt

innenriks

Politiets tryggingsteneste (PST) ønsket å forlenge varetektsfengslinga av 51-åringen, som er sikta for etterretning mot statshemmelegheiter. Han samtykte ikkje til dette og erkjenner ikkje straffskuld.

Etter at tingrettsdommar Kim Heger hadde lese rettsavgjerda, sa russaren til eit fulltalig pressekorps at han er skuffa over avgjerda.

– Eg har ikkje noka kjensle av å vere forbanna. Det er jo ikkje nokon grunn til å bli sint i denne situasjonen, sa han.

Botsjkarev trudde også dei kan fortsette å varetektsfengsle han, sjølv om rettsavgjerda igjen er anka til Borgarting lagmannsrett. Forsvararen, advokat Hege Aakre, vil sende eit støtteskriv til retten torsdag.

Han viste til eit russisk ordtak og sa at det er heilt umogleg å finne ei svart katte i eit svart rom, særleg dersom den ikkje er der.

Det er snart to veker sidan 51-åringen vart arrestert og sikta på Oslo lufthamn etter å ha deltatt på eit IT-seminar på Stortinget i regi av Det europeiske senter for parlamentarisk forsking og dokumentasjon. Stortinget varsla PST etter det som er blitt omtalt som «merkeleg oppførsel» av Botsjkarev.

– Eg deltok og gjorde opptak av framføringar. Eg oppførte meg på akkurat same måte som eg har gjort på tidlegare arrangement, sa russaren til pressa torsdag.

Fengslingsmøtet torsdag gjekk for opne dører, etter at PST ikkje fekk medhald i kravet om det motsette.

