Solberg om KrF: Ikkje sikkert at graset er grønare på den andre sida

Knut Arild Hareide sjølv er ikkje i tvil om at han har valt rett veg.

– Det er ikkje Høgre som er problemet. Det er Framstegspartiet, seier han.

– Når vi snakkar om eit regjeringssamarbeid, snakkar vi også om ei retning for landet. Men for meg er det veldig vanskeleg å skulle sitte saman med Frp og velje den same retninga. Der kjenner eg ikkje minst på eit sterkt verdifellesskap med Senterpartiet, seier KrF-leiaren, som meiner at det einaste realistiske sentrumsalternativet i det politiske landskapet i dag, er ei regjering med Ap, Sp og KrF.

– Grønare gras

– Dersom dei først bestemmer seg for at dei vil gå i regjering, så kunne dei jo ha starta med denne regjeringa og sett kva dei kunne få til, meiner Erna Solberg, som torsdag møtte journalistar i vandrehallen etter å ha halde sitt innlegg i Stortingets trontaledebatt.

Hareides nye vegval for KrF handlar ikkje om hennar relasjon til Hareide, men om politiske saker, meiner ho.

– Men det er forskjell på eit utprøvd alternativ og eit ikkje utprøvd alternativ. Dette handlar om at graset kanskje ser grønare ut på andre sida, men at det kanskje vil vise seg at gjennomslaga ikkje er så store, seier ho.

– Det vi kan tilby, er ei fleirtalsregjering der deira saker er sikra gjennomslag utan nye kompromissar i Stortinget, poengterte statsministeren.

Valturné

Hareide og KrF-nestleiarane Kjell Ingolf Ropstad og Olaug Bollestad, som begge er ueinige i Hareides vegval, startar torsdag ein valturné til ei rekkje av fylkeslaga. Først ut er Vennesla i Agder.

Eitt av Hareides viktigaste argument blir kanskje den ekstraordinære pågangen av nye medlemmer etter at han kunngjorde si venstredreiing. Sidan fredag har KrF fått over 1.000 nye medlemmer, mens berre 85 har meldt seg ut.

Hareide tek samtidig opp att at han reint prinsipielt ikkje vil ha noko problem med å sitte i regjering med Frp, dersom det skulle bli utfallet av det ekstraordinære landsmøtet i november.

Retorikk

Men han innrømmer at Frp-retorikk som utsegner om imam-sleiking og hans eiga manglande ryggrad, har spelt inn på det personlege retningsvalet.

– Dette går på kva samtalar vi ønsker å ha i det offentlege rom. Eg kan ikkje sjå at (Frp-leiar) Siv Jensen har korrigert dette, seier han.

