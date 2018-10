SV fremmar forslag om hydrogentog

innenriks

Forslaget dreier seg om at pilotprosjektet skal gå på ein av jernbanestrekningane som enno ikkje er elektrifisert, skriv Dagsavisen.

I dag blir det køyrd dieseltog på Nordlandsbanen, Rørosbanen og Raumabanen.

SV får støtte frå Arbeidarpartiet for forslaget. Høgre og Venstre seier til avisa at dei er positive til at hydrogentog blir testa i Noreg. Miljøpartiet Dei Grøne (MDG) sa til Dagsavisen i slutten av september at dei ønsker eit prøveprosjekt med hydrogentog på Rørosbanen og Nordlandsbanen.

