innenriks

Forslaget er ein del av ein opptrappingsplan for psykisk helse, skriv VG.

– Det er altfor mange unge som ikkje får hjelp når dei har behov. Ved å styrkje psykologtenesta, håpar og trur vi at tilbodet til unge blir betra. Vi er glade for at kommunane no kan sikre dette og slik jobbe meir målretta mot unge på fleire område, seier stortingsrepresentant Åshild Bruun-Gundersen (Frp) til avisa.

Midlane vil ifølgje Bruun-Gundersen bidra til 125 nye psykologar.

