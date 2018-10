Ny rapport: Vikarbruk for over éin milliard kroner i helsesektoren

innenriks

Det er Burson-Marsteller Norge som har henta inn tala på vegner av forbundet, skriv Avisenes Nyhetsbyrå (ANB). Utrekninga gjeld innleige frå eksterne vikarbyrå, og den blei først omtalt i fagtidsskriftet Sykepleien.

– Vi har eit formidabelt behov for å rekruttere kvalifisert helsepersonell i framtida. Då er det ein svært dårleg attest for regjeringa å ty til mellombels og innleige. Løysingane for kommunane er dyre og gir dårleg kvalitet for pasientane, seier stortingsrepresentant Ingvild Kjerkol (Ap).

Sveinung Stensland, helsepolitisk talsperson i Høgre, seier at ein må bruke vikarar for å sikre pasientane den hjelpa dei treng så lenge det er store utfordringar med rekrutteringa, spesielt ved enkelte sjukehus i nord.

– Det har blitt færre innleigde i helseføretaka, men kostnadene har auka fordi vilkåra er blitt betre. Det viktigaste vi gjer, er å leggje til rette for ein heiltidskultur. Alle sjukehus arbeider no med å redusere vikarbruken etter oppdrag frå helseministeren, seier Stensland til ANB.

