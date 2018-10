Nedgang i september kan hindre rekordår for norsk sjømateksport

innenriks

2018 har hittil vore eit godt år for norsk sjømateksport, med ein verdiauke på 2,3 milliardar kroner samanlikna med same periode i fjor. Noreg jobbar seg mot den «magiske grensa» på 100 milliardar kroner innan årsskiftet, men ein tilbakegang i eksporten den siste månaden kan setje ein stoppar for dette.

Små utfordringar

Direktør for marknadsinnsikt og markedsadgang i Noregs sjømatråd, Asbjørn Warvik Rørtveit, meiner verdien på laks må betydeleg opp i fjerde kvartal dersom sjømateksporten skal passere 100 milliardar kroner.

Samtidig fortel han at vi går ein spennande sild- og makrellsesong i møte, som gir potensial for verdivekst.

– Det kan teikne for at 2018 blir eit rekordår, seier han.

Volumvekst for laks og aure

Hittil i år har Noreg eksportert 750.000 tonn laks til ein verdi av 49,9 milliardar kroner. Det er ein volumauke på 50.000 tonn frå same periode i fjor – trass i at det var volumnedgang på 8 prosent på lakseeksport i september.

Også aure har hatt ein volumauke frå same periode i fjor. Noreg har så langt i år eksportert aure for 31.500 tonn til ein verdi av 2,1 milliardar kroner.

Historisk sett er det Japan som har vore den viktigaste marknaden for norsk aure. Hittil i år har USA vakse seg til å vere det nest største marknaden for aure, med ein eksport til ein verdi av 305 millionar.

Oppgang i sal av klippfisk og saltfisk

I tillegg til volumvekst for laks og aure, har det vore ein vekst i salet av kongekrabbe og reker, og klippfisk og saltfisk.

Fiskeriminister Harald T. Nesvik meiner det er bra at verda får auga opp for klippfisk og saltfisk. Han fortel at næringa saman med Sjømatrådet har arbeidd systematisk med å marknadsføre desse produkta, og at norsk sjømateksport no får betre betalt for desse varene.

– Er vi heldige klarer kanskje næringa å nå ein ny milepæl og eksportere sjømat for 100 milliardar i år. Sjømatnæringa har ei god utvikling for året som heilskap, trass i ein tilbakegang for eksporten i september, seier Nesvik.

(©NPK)