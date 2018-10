Miljødirektoratet foreslår ny forskrift for kjeldesortering

innenriks

På oppdrag frå Klima- og miljødepartementet har Miljødirektoratet lagt fram eit forslag til ei ny forskrift for kjeldesortering. Forslaget inneber at hushald og næringsliv i større grad må kjeldesortere meir matavfall og plastavfall enn det som vert gjort i dag.

– Vi må bli mykje flinkare til å kjeldesortere matavfall og plastavfall både frå hushald og frå næringslivet, og sørgje for at det blir levert til materialgjenvinning, seier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet.

Bakgrunnen for den foreslåtte forskrifta er at EU like før sommaren kom med eit nytt avfallsregelverk. Regelverket vil gjelde for Noreg gjennom EØS-avtalen, og inneheld mål for materialgjenvinning av hushaldsavfall og liknande avfall frå næringslivet. Enkelt forklart handlar det om å gjenvinne ein større del avfall der materialane kan brukast som råvarer i produksjonen av nye produkt.

Ifølgje Miljødirektoratet kjeldesorterer norske hushald om lag 38 prosent av matavfallet og 25 prosent av plastavfallet.

– Vi meiner det er nødvendig at minst 70 prosent av matavfallet og plastavfallet frå hushalda sorteres innan 2035. Det blir tøffe, men nødvendige tiltak for å nå krava frå EU, seier Hambro.

Det er ifølgje direktoratet anslått at den nye forskrifta vil auke materialgjenvinninga frå hushald og næringsliv med 7 prosentpoeng. Auken er ikkje i tråd med krava frå EU, men Miljødirektoratet meiner det vil vere eit nødvendig første skritt i prosessen.

For å møte EU-krava anslår direktoratet at det i startfasen vil koste opp mot éin milliard kroner i året. Dette vil svare til 140 kroner i året per person i auka renovasjonsgebyr, opplyser Miljødirektoratet.

(©NPK)