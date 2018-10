Mann dømt til fengsel for mishandling av katter

innenriks

Dette er blant dei strengaste dommane for vanskjøtsel av dyr i Noreg, fortel NRK.

Mannen vart i Sør-Trøndelag tingrett dømt for brot på paragraf 37 i dyrevelferdslova om å sikre at dyr får tilsyn og stell og for å ha latt vere å sikre at dyr vert haldne i miljø som gir god velferd. Han er dømt for grov og forsettleg brot av dyrevelferdslova.

Bakgrunnen for inspeksjonen var at Mattilsynet hadde fått fleire bekymringsmeldingar. Allereie i 2010 fekk tilsynet bekymringsmelding om kattehaldet. Då fekk mannen anbefaling av Mattilsynet om å redusere kattehaldet. I 2014 og 2015 fekk Mattilsynet nye bekymringsmeldingar om kattane.

5. oktober i fjor gjennomførte Mattilsynet tilsyn heime hos mannen. Dei fann kattar som var sjuke, skadde og avmagra. Alle kattane var fulle av blodsugande lus, og dei hadde orm i magen.

I tingretten fortalde leiaren i dyrevernsnemnda at ein kunne sjå at lusa hoppa i pelsen til kattane, skriv NRK.

