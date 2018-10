Kartbase mogleggjer kartlegging av Forsvarets sambandsnett

innenriks

– Jo meir nokon veit om eit linjenett, dess fleire moglegheiter har dei til å sette avgjerdstakarane i blinde. Situasjonsforståing og avgjerder blir ekstremt vanskeleg for leiinga i landet om dei ikkje lenger har tilgang på informasjon eller kan sende ut beskjedar, seier tidlegare stabssjef Svein Jarle Jacobsen for Sjøforsvaret til Aldrimer.no.

Han er sjokkert over at den nye kartbasen som er publisert, også opnar døra for å kartleggje Forsvaret og sambandsnettet til regjeringa, fiberkablar og radiolinjenett som skal sikre kommando og kontroll i tilfelle alvorlege krise- og krigssituasjonar.

– Det å eksponere nettverket av radiolinjeomformarar og -sendarar, er problematisk på fleire plan. Ein tenkt fiende som vil blinde utøvande styresmakter i ein initialfase eller den første tida etter eit eksempelvis hybridanslag mot Noreg, vil mest sannsynleg nytte all den informasjon dei har tilgjengeleg om viktig og skjerma infrastruktur, seier Jacobsen, som også har vore sjef for Sjøheimevernet i Noreg.

Han meiner Noreg er sårbart for denne type anslag og er bekymra for at opne databasar gjer det mogleg å kartleggje kvar radiolinjenett og fiberkablar er lagt.

– Det er liten tvil om at Noreg er eit smalt land og der landet er på det smalaste, Trøndelag, er der ein fiende kanskje vil slå ut både trådsamband og link-kommunikasjon og dermed hindre samband mellom Nord-Noreg og hovudstaden, påpeikar Jacobsen.

Flaggkommandør Jacob Børresen ser alvorleg på at fiber og radiolinje-installasjonane er publiserte. Han var dagleg leiar for NATOs krigsstyringsstab (SACEUR) i det tidlegare Jugoslavia og er tidlegare stabssjef i Sjøforsvarsstaben.

Børresen seier at det ikkje er like alvorleg at radioantenner er publisert på kartet frå Nasjonalt tryggingsorgan (NSM). Slike antenner vil bli tatt ut i ein konfliktsituasjon så fort dei går på lufta og sender.

