Hydro og Norwegian senka Oslo Børs

På sitt lågaste var Hydro-aksjen nede i 40,55 kroner, eit fall på over fem prosent. Aksjen fall fram til klokka 10, men løfta seg litt utover dagen og enda med ein nedgang på 2,97 prosent. Fallet kjem etter at selskapet onsdag offentleggjorde at dei stengjer produksjonen i Brasil. Onsdag gjekk aksjen ned med 11,85 prosent etter å ha vore mest omsett på Oslo Børs. Det var den også torsdag. Sidan nyttår har Norsk Hydro falle ein tredel i marknadsverdi.

Equinor-aksjen var den nest mest omsette aksjen torsdag, og den fall med 0,57 prosent.

Også Norwegian hadde ein raud dag på børsen. Aksjen fall med 5,02 prosent til 213,70 kroner, noko som er det lågaste nivået på eit halvt år. Selskapet melde torsdag morgon om ein passasjerauke på 9 prosent frå fjorårets september, utan at det klarte å forhindre eit kraftig fall.

Ein av dei store børsvinnarane torsdag var hydrogenselskapet NEL, som gjekk opp 11,71 prosent. Blant dei mest omsette aksjane kunne Frontline (opp 2,39 prosent) og Storebrand (opp 1,41 prosent) vise til positive tal.

I Europa var det raude tal på dei mest tonegivande børsane. Frankfurt var ned 0,44 prosent, Paris hadde falle 1,5 prosent og London var ned 1,27 prosent torsdag ettermiddag.

Eit fat nordsjøolje vart omsett for 85,70 dollar torsdag ettermiddag, eit fall på 0,35 prosent gjennom dagen.

