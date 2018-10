Heile partiapparatet sprengjobbar før KrFs skjebnemøte

innenriks

Det er eit enormt partiapparat landet rundt som no jobbar på spreng med å føerbu seg etter at leiar Knut Arild Hareide for ei veke sidan gav sitt klare råd om kvar han ønskjer at partiet skal søkje samarbeid: Mot sentrum og til venstre.

Temaet er av ein så kritisk art, at det berre er det øvste organet i partiet – landsmøtet – som kan gjere det. Vedtaket og KrFs vegval blir fatta 2. november – på mange måtar ein skjebnedato i norsk politikk – både for KrF, Hareide og ikkje minst statsminister Erna Solberg (H).

Solberg og regjeringa hennar kan bli tvinga til å gå av allereie ved behandlinga av statsbudsjettet for neste år dersom partifleirtalet følgjer Hareide.

Totalt skal 193 delegatar plukkast ut til det ekstraordinære landsmøtet, 191 av dei har stemmerett i spørsmålet om samarbeidsval. 151 delegatar vert peika ut av fylkeslaga. I tillegg har stortingsgruppa, sentralstyret, KrF Kvinner og ungdomspartiet til saman 40 delegatar.

Seks av 16 klare

Seks av KrFs 16 fylkeslag hadde torsdag ettermiddag svart på NTBs spørsmål om tid og stad for deira ekstraordinære fylkesårsmøte – blant dei dei to største laga: Agder og Rogaland. Dei held sine fylkesårsmøte høvesvis 26. og 20. oktober.

Østfold, Akershus og Telemark kallar inn sine folk til ekstraordinært årsmøte høvesvis 30., 29. og 24. oktober. Troms og Finnmark KrF er eitt fylkeslag, men held to møte, høvesvis 27. og 22. oktober.

Men den omfattande prosessen startar ikkje der. Lokallaga rundt om i landet må drøfte samarbeidsspørsmåla før dei reiser til sine respektive fylkesårsmøte. Der blir delegatane utpeikt og mandatet deira vedtatt.

Ei rundspørjing NRK har gjort blant lokallagsleiarane, viser at det er betydeleg splitting i synet på føretrekte samarbeidspartnarar. Kvar fjerde av dei som har svart er ueinige i Hareides anbefaling, 34 prosent er einige, medan 23 prosent veit ikkje eller vil ikkje svare på NRKs spørsmål.

Mykje er framleis uklart, og kjem til vere det inntil fylkesstyra har fått spikka dagsorden for årsmøta.

Fristiller delegatane

Eit spørsmål som kan bli avgjerande under den endelege voteringa på landsmøtet 2. november, er om delegatane skal bindast i stemmegivinga si eller fristillast til å stemme etter eiga, personlege overtyding.

I Telemark og Akershus opplyser fylkesleiarane, Erik Næs og Arne Willy Dahl, til NTB at dei anbefaler fristilling av delegatane. Det same gjer Svein Iversen i Finnmark og Troms, som skriv i ein e-post at «Vi har ikke tradisjon i å binde delegater. Det er heller ikke lagt opp til det frå fylkesstyret sin side».

Heller ikkje Agder KrF ligg an til å sende delegatar til landsmøtet med binding, men opplyser at laget mest sannsynleg vil velje delegatar som er representative for syna i fylkeslaget, slik at ein kan vente at Agder-delegasjonens stemmer totalt sett speglar meiningane lokalt.

Det er vel kjent at KrF alltid er blitt riven mellom ein liberal og ein konservativ fløy. Det kjem til syne heilt til topps i partiet – der Hareide ikkje har fått med seg nestleiarane på sitt råd til partiet – og i stortingsgruppa, som er delt meir eller mindre på midten i spørsmålet om samarbeid.

