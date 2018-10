Bergen fengsel skal spare pengar – fagforeining fryktar meir isolasjon

innenriks

Kutta kjem som følgje av avbyråkratiserings- og effektiviseringsreforma til regjeringa, fortel tillitsvalt Haakon Mjelde i Bergen fengsel til Klassekampen. Han representerer fengselsbetjentar som er organiserte i Norsk fengsel- og friomsorgsforbund (NFF).

Neste år skal tilsette ved Bergen fengsel slutte ein time tidlegare på jobb, klokka 21 i staden for klokka 22. Det sparar fengselet for 1 million kroner. Det vil få konsekvensar for dei innsette, ifølgje Mjelde.

– Når vi startar i ny turnus i januar, vil det føre til meir isolasjon, seier han til avisa.

Fengselsleiar Harald Åsaune i Bergen fengsel seier dei ikkje kan kutte meir i administrasjonen, etter fleire kuttrundar. Åsaune seier at dei innsette må vere meir på cellene sine når den nye turnusen trer i kraft, og at det ikkje er nok pengar til å aktivisere og følgje opp dei innsette slik dei ønsker.

