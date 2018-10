BN Bank set opp bustadlånsrenta

innenriks

Lågaste bustadlånsrente i BN Bank blir no 2,35 prosent, opplyser banken i ei pressemelding. Rentehevinga skjer nøyaktig to veker etter at Noregs Bank sette opp styringsrenta til 0,75 prosent.

– Vi har valt å halde bustadlånsrenta uendra til no, trass i Noregs Banks auke, seier administrerande direktør Gunnar Hovland i BN Bank.

DNB var den første banken som sette opp renta, men nesten alle bankane i Noreg har no følgt etter. SpareBank1, Sbanken, Nordea, KLP Banken og Danske Bank har alle justert opp renta dei siste vekene.

– Vi er stolte over å ha venta lenger enn mange av våre argaste konkurrentar. I og med at pengemarknadsrenta, det vi betaler for å låne pengar inn til banken, held seg stabilt høg, ser også vi oss nøydde til å setje opp bustadlånsrenta, seier Hovland.

(©NPK)