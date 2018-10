Sukkeravgiftsmotstandarar demonstrerte utanfor Stortinget

innenriks

Tilsette frå både Freia, Nidar, Coca-Cola, Ringnes og Brynhild møtte opp i forkant av trontaledebatten for å demonstrere mot auken i avgifta som kom ved nyttår. I budsjettforhandlingane i fjor vart det bestemt at den skulle auke med 83 prosent for 2018.

Ifølgje NHO Mat og Drikke vil sjokolade- og sukkeravgifta sannsynlegvis gi 500 millionar kroner mindre i statsinntekter enn det regjeringa har rekna med.

Dagens Næringsliv har oppgitt at inntektene frå avgifta for inneverande år i utgangspunktet var anslått til 5,6 milliardar kroner, mens den i første halvår berre har vore 40 prosent av dette.

Det er Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund som organiserte markeringa.

