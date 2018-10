Siv Jensen leiger hytte av Andresen for 40.000 i året

innenriks

Kapital har tidlegare skrive om leigeforholdet. No får Dagens Næringsliv stadfesta at Jensen har skrive under ein ti år lang leigekontrakt, og at leigesummen er på 40.000 kroner i året.

Hytta ligg på Grimsøya like utanfor Sandvika i Bærum. Ho har innlagt vatn og toalett, men skal vere svært enkel og ifølgje Andresen «kondemnabel» før Jensen starta leigeforholdet og gjorde restaureringsarbeid sjølv.

Eigedomsmeklar Marius Berger i Eie seier til DN at 40.000 kroner i året er «veldig billig» og viser til at hytter i Oslofjorden med enkel standard kan leigast ut for 10.000 kroner per veke.

Jensen seier at det er utleigaren som har fastsett prisen, og at utover det er ho tilfreds over å ha fått moglegheita til å leie hytta. Ho peiker på at hytta ikkje var mogleg å bu i før ho overtok og at ho ikkje kan brukast heile året.

Johan H. Andresen blei av Jensen i 2014 nemnd opp som leiar av Etikkrådet, som gir råd til regjeringa i spørsmålet om investeringar i oljefondet. Jensen avviser at dette skulle vere problematisk.

– Vi hadde ingen relasjon før dette, seier ho.

